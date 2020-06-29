"Тяжелое финансовое положение": крупный автобусный парк уходит с рынка Алматы

О банкротстве еще рано говорить, сообщил руководитель управления городской мобильности Алматы.

Фото : Асет Мукажанов

Из-за тяжелого финансового положения автобусный парк "АвтоТрансГаз", который обслуживал 12 маршрутов, уходит с рынка, передает zakon.kz. Уважаемые пассажиры, с сегодняшнего дня маршруты 16, 29, 29-р, 34, 47, 50, 85, 106, 112 и 126 обслуживает ТОО "АлматыЭлектроТранс", маршрут 3 - ТОО "СитиБас", Маршрут 107 - ТОО "Бату Тревел", маршрут 108Ш- школьный пока не работает, - говорится в сообщении Almaty Avtobustary. Руководитель управления городской мобильности Ерлан Адилов сообщил, что это произошло из-за тяжелого экономического положения. Пока они приостановили свою работу. Сейчас будем смотреть как им по возможности помочь. С финансовым положением у них не клеится. Пока мы передали его маршруты другим компаниям, у кого был резерв. Сейчас будем смотреть как оказать содействие. Водители устраиваются в другие автопарки. Еще рано говорить о том, что они обанкротились, - сказал он.

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