В Казахстане увеличилось количество разводов

В 2019 количество разводов составило уже почти 60 тысяч или 43% от зарегистрированных браков.

На отчетной встрече с населением в СЦК министр информации и общественного развития Казахстана Аида Балаева рассказала о ситуации с поддержкой института семьи и детства, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Балаевой, одним из ключевых приоритетов в своем Послании глава государства обозначил поддержку семьи и детства.

Приходится констатировать, что, к сожалению, наряду с развитием современного общества меняются ценностные ориентиры семьи. Большой проблемой для страны является увеличение количество разводов. Если в 2017 году разводов было 55 тысяч фактов или 39% от количества зарегистрированных браков, то в 2019 - уже почти 60 тысяч или 43%, - сказала она.

При этом глава МИОР обратила внимание на тот факт, что на такую активную статистику повлияла ситуация вокруг внедрения АСП, когда в погоне за материальной помощью люди массово шли на фиктивные разводы.

Министр указала, что в настоящее время любые изменения, происходящие в обществе, могут негативно сказываться на семье.

Поэтому одной из важнейших социальных задач государства является защита семьи, материнства и детства. Ключевые подходы отражены в Концепции семейной и гендерной политики до 2030 года, утверждена указом Елбасы в 2016 году. В этом году начата реализация второго этапа данной Концепции, предусматривающей меры, направленные на укрепление института семьи, репродуктивного здоровья и профилактику бытового насилия. 19 мая текущего года правительством РК был принят соответствующий план мероприятий, - резюмировала Балаева.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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