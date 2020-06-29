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Операция "Жусан". Не все возвращенные отказались от радикальных взглядов

В 2019 году в ходе мониторинга более 5 300 интернет-ресурсов, в 3 200 из них были найдены противозаконные материалы.

Фото : googleusercontent.com29 июня 2020, 12:20

Более 140 женщин после возвращения в Казахстан из зон террористической активности отказались от радикальных взглядов, сообщила на отчетной встрече в СЦК министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, передает корреспондент zakon.kz.

144 женщин из 163 возвращенных из зон террористической активности в рамках операции "Жусан" отказались от радикальных религиозных взглядов, — сообщила Балаева.

Глава МИОР отметила, что один из векторов работ в этом направлении - информационно-правовая работа.

В 2019 году в рамках этой работы силами информационных групп было проведено более 50 тыс. мероприятий с охватом около 3 млн человек, — сказала министр.

Также, по ее словам, в 2019 году в ходе мониторинга более 5 300 интернет-ресурсов, в 3 200 из них были найдены противозаконные материалы.

Все они были заблокированы. Для нас в этой работе важно сформировать иммунитет против деструктивной идеологии у нашего населения, — подчеркнула Балаева.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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