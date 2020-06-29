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В Актобе от коронавируса скончалась беременная женщина

На фоне коронавируса у нее развилась двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность.

Фото : Depositphotos29 июня 2020, 13:27

В Актобе скончалась беременная, больная коронавирусом, передает zakon.kz.

Об этом сообщили в Управлении здравоохранения региона.

28 июня в Инфекционной больнице Актобе скончалась беременная женщина.

Комментируя это, в облздраве сообщили, что на фоне коронавируса у нее развилась двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность, что привело к смерти.


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