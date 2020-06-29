Алматинский университет энергетики и связи дарит 800 ноутбуков

Это подарок нашим будущим студентам - Сагинтаева.

Алматинский университет энергетики и связи к своему 45-летию дарит будущим студентам 800 ноутбуков, сообщает zakon.kz.

На вызов пандемии Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева (АУЭС) отвечает дальнейшим развитием новых образовательных технологий, ставя главным приоритетом высокое качество обучения.

К своему 45-летию АУЭС объявляет беспрецедентную акцию и дарит абитуриентам, набравшим высокие баллы на ЕНТ, 800 ноутбуков Lenovo с процессором последнего поколения!

Это подарок нашим будущим студентам. Мы делаем все, чтобы качество обучения в университете постоянно повышалось и отвечало любым вызовам. В этом году АУЭС отмечает 45-летний юбилей и мы хотели подобной акцией обратить внимание на социальную миссию университета. Пусть эти ноутбуки будут верными помощниками в учебе нашим лучшим студентам, - отмечает ректор АУЭС Сауле Сагинтаева.

Будущие студенты АУЭС, поступив в один из ведущих технических университетов Казахстана и получив новый высокопроизводительный инструмент обучения, смогут легко и доступно осваивать дисциплины выбранной специальности.

В такое нелегкое для страны и всего мира время, АУЭС видит одной из своих миссий поддержку своих студентов, обеспечивая им доступ к качественному высшему образованию.

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