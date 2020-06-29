В Казахстане могут вернуть жесткий карантин

Президент отметил, что своевременно принятый жесткий карантин позволил выиграть время и оттянуть пик эпидемии.

Президент Казахстана провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с членами Правительства, руководителями ряда государственных органов, акимами городов и областей, сообщает zakon.kz. со ссылкой на Акорду.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что своевременно принятый жесткий карантин позволил выиграть время и оттянуть пик эпидемии. Но, к сожалению, почти сразу после снятия режима ЧП были ослаблены все карантинные меры.

С момента снятия ограничений 11 мая текущего года количество случаев КВИ увеличилось в 7 раз. Во многом это связано с недостатками в работе ряда государственных органов. Надо отметить, что система госуправления на центральном и местном уровне не подготовилась к эффективному функционированию вне режима чрезвычайного положения. Межведомственная комиссия не справилась с поставленной перед ней задачей. Это надо признать. Министерство здравоохранения, не смогло обеспечить координацию работы центральных и местных органов власти, - оценил текущую ситуации Глава государства.

Несвоевременные и малоэффективные меры на местах привели к распространению вируса в трудовых коллективах, на системообразующих производствах. Крупным очагом заражения стало Тенгизское месторождение в Атырауской области, где зарегистрировано 1222 случая коронавирусной инфекции. В Алматы имеет место высокая заболеваемость не только среди граждан, но особенно среди медработников. Многие столичные организации продолжали нарушать санитарные требования. В регионах наблюдается острый дефицит больничных коек, медицинских кадров, лекарственных средств, медицинского оборудования.

Президент полагает, что межведомственная комиссия не смогла в полной мере обеспечить необходимую оперативную и жесткую координацию, мониторинг и контроль исполнения.

Поручаю все решения по борьбе с пандемией, устранению негативных социальных и экономических эффектов вырабатывать в рамках соответствующей Государственной комиссии под руководством Премьер-министра. Госкомиссия должна обеспечить централизованный контроль распределения критических ресурсов. С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте-мае текущего года, - заявил глава государства.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!