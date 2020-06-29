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Вторая волна: Токаев поручил увеличить количество коек

Для этого регионам нужно использовать все резервы.

Фото : stapravda.ru29 июня 2020, 18:53

Касым-Жомарт Токаев на совещании поручил до конца июля увеличить количество инфекционных коек, сообщает zakon.kz.

Глава государства отметил важность обеспечения необходимым лечением и лекарствами граждан. Для этого Правительству и акимам регионов поручено мобилизовать все финансовые и инфраструктурные ресурсы.

Поручаю до конца июля на 50 % увеличить количество инфекционных коек, имея в виду наступление второй волны пандемии. Для этого регионам нужно использовать все резервы, в том числе частной и ведомственной медицины. Поручаю Правительству в течение пяти дней решить вопрос обеспечения лекарственными препаратами, - поручил Касым-Жомарт Токаев.


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