Вторая волна: Токаев поручил увеличить количество коек
Для этого регионам нужно использовать все резервы.
Фото : stapravda.ru29 июня 2020, 18:53
Касым-Жомарт Токаев на совещании поручил до конца июля увеличить количество инфекционных коек, сообщает zakon.kz.
Глава государства отметил важность обеспечения необходимым лечением и лекарствами граждан. Для этого Правительству и акимам регионов поручено мобилизовать все финансовые и инфраструктурные ресурсы.
Поручаю до конца июля на 50 % увеличить количество инфекционных коек, имея в виду наступление второй волны пандемии. Для этого регионам нужно использовать все резервы, в том числе частной и ведомственной медицины. Поручаю Правительству в течение пяти дней решить вопрос обеспечения лекарственными препаратами, - поручил Касым-Жомарт Токаев.
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