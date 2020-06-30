Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Об искусственном дефиците тестов на COVID-19 в Казахстане заявила медицинская компания

По словам главы компании, у его предприятия государство "не купило ни одного набора на коронавирус".

Фото : gdb30 июня 2020, 08:49

Руководитель казахстанской компании по производству наборов реагентов для ПЦР-диагностики Алтай Калымбетов заявил, что в Казахстане искусственно создается дефицит тестов на коронавирус, сообщает zakon.kz.

Об этом основатель и генеральный директор ТОО "Диамед" написал на своей странице в Facebook.

По словам бизнесмена, у его предприятия государство "не купило ни одного набора на коронавирус".

Дефицит ПЦР-диагностики на коронавирус искусственный. Придет время и все чиновники, участвовавшие в этом ''бизнесе во время чумы'', ответят за каждую потерянную жизнь. И я молчать не буду, - заявил Калымбетов.

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой в комментариях под его постом пообещал "разобраться с ситуацией объективно" и взять ее на личный контроль.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты