Казахстанцы меньше других на планете верят в коронавирус – исследование

Казахстан вошел в тройку стран, где больше всего верят в преувеличение угрозы COVID-19.

Казахстанцы, в отличие от жителей многих других государств, по-прежнему недооценивают опасность коронавируса. Об этом говорится в исследовании холдинга "Ромир" и Gallup International, результаты которого есть в распоряжении ТАСС, сообщает zakon.kz.

Так, согласно опросу, по сравнению с апрелем число людей, считающих, что угроза преувеличена, выросло с 33% до 41%.

Доля склонных считать угрозу преувеличенной все равно оказалась ниже мартовского значения (49%). Большинство респондентов (54%) по-прежнему верят в серьезность угрозы, – свидетельствуют данные исследования.

При этом больше всего верят в преувеличение угрозы коронавируса в Боснии и Герцеговине (66%), Казахстане (61%), Молдавии и Болгарии (по 58%).

Меньше всего - в Великобритании (15%), Южной Корее (15%) и Японии (18%). Как отмечают авторы исследования, мнения россиян разделились. Так, 46% респондентов не считают угрозу коронавируса преувеличенной. Противоположного мнения придерживаются 45% опрошенных.

Также результаты опроса выявили, что жители Земли продолжают сильно беспокоиться о себе и своих близких - 67% респондентов заявили об этом.

Больше всего боятся заражения в Южной Корее (86%), на Филиппинах (84%) и в Гонконге (80%). Меньше всего - в Австрии (42%), Казахстане (46%) и Болгарии (51%).

У россиян страх заражения возрос по сравнению с апрельскими показателями. "За себя и своих близких боятся 73% россиян, тогда как в апреле доля подобных ответов составляла 63%. Каждый пятый респондент (21%) не боится заражения", - сообщается в итогах опроса.

Исследование стартовало в марте, в апреле была проведена вторая волна, в первой половине июня - третья. Было опрошено почти 19 тыс. человек в 19 странах. Исследование проводилось в Австрии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Великобритании, Грузии, Гонконге, Индии, Италии, Казахстане, Малайзии, Молдавии, Пакистане, России, Северной Македонии, США, Республике Филиппины, Швейцарии, Южной Корее, Японии в июне 2020 года.

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