В Алматы осудили двух полицейских за обман и злоупотребления

Они приговорены к разным срокам лишения свободы.

Антикоррупционная служба Алматы проводила досудебное расследование в отношении и.о. начальника УП Енбекшиказахского района ДП Алматинской области Самбетова Д.Б. и участкового инспектора УП Турксибского района Алматы Самбетова Ж.Б. за обман и злоупотребление служебным положением, передает zakon.kz.

В группе лиц по предварительному сговору 27 сентября и 8 октября 2019 года путем обмана и злоупотребления доверием гражданина «С» завладели его денежными средствами в сумме 1 250 000 тенге под предлогом переквалификации деяний подозреваемого Мусаханова Р. с тяжкого на более мягкую квалификацию по уголовному делу, находящегося в производстве Управления полиции Турксибского района ДП по городу Алматы, - рассказали в Антикоррупционной службе.

Приговором районного суда №2 Медеуского районного суда города Алматы:

- и.о. начальника УП Енбекшикахазского района ДП по Алматинской области Самбетов Д.Б. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.ст.190 ч.3 п.2, 28 ч.4 – 367 ч.2 УК РК и ему назначено наказание в виде 3,8 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах.

- участковый инспектор УП Турксибского района ДП по г.Алматы Самбетов Ж.Б. признан виновным в совершении преступления, предсмотренного ст.ст.190 ч.3 п.2 УК РК и ему назначено наказание в виде 3,2 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах.

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