Новый министр здравоохранения рассказал о плане по борьбе с коронавирусом
Он перечислил 10 мер, на которых Минздрав сконцентрируется в первую очередь.
Министр здравоохранения Алексей Цой представил Президенту план по борьбе с коронавирусом в Казахстане, передает zakon.kz.
Sputnik Казахстан пишет, что накануне, 29 июня, Цой на совещании в Акорде сказал, что в Казахстане отмечается "невысокий уровень летальности" по сравнению с другими государствами.
Важно, что в Казахстане отмечается невысокий уровень летальности по сравнению с другими странами. Однако на время ограничительных мер у населения не сформировались навыки социального дистанцирования. После послабления карантинных мер распространение инфекции приняло внутристрановой характер с активной внутренней и внешней миграцией.
Он перечислил 10 мер, на которых Минздрав сконцентрируется в первую очередь:
разработка простых и понятных памяток по лечению инфекции на амбулаторном уровне;
ускорение процедур поставки и закупки лекарств, стимулирование отечественных товаропроизводителей;
повышение доступности диагностики путем расширения применения цифровых рентген-аппаратов в диагностике COVID-19 вместе с компьютерной томографией;
расширение мощности лабораторий для тестирования, своевременные поставки тестов;
организация заборов тестов мобильными бригадами при вызовах;
максимально безопасное для пациентов оказание медицинской помощи на дому;
внедрение дистанционных консультаций на амбулаторном уровне;
оснащение стационаров ИВЛ-аппаратами;
изменение порядка захоронения;
повышение эпиднастороженности граждан.
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