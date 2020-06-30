Новый министр здравоохранения рассказал о плане по борьбе с коронавирусом

Он перечислил 10 мер, на которых Минздрав сконцентрируется в первую очередь.

Министр здравоохранения Алексей Цой представил Президенту план по борьбе с коронавирусом в Казахстане, передает zakon.kz.

Sputnik Казахстан пишет, что накануне, 29 июня, Цой на совещании в Акорде сказал, что в Казахстане отмечается "невысокий уровень летальности" по сравнению с другими государствами.

Важно, что в Казахстане отмечается невысокий уровень летальности по сравнению с другими странами. Однако на время ограничительных мер у населения не сформировались навыки социального дистанцирования. После послабления карантинных мер распространение инфекции приняло внутристрановой характер с активной внутренней и внешней миграцией.

Он перечислил 10 мер, на которых Минздрав сконцентрируется в первую очередь:

разработка простых и понятных памяток по лечению инфекции на амбулаторном уровне;

ускорение процедур поставки и закупки лекарств, стимулирование отечественных товаропроизводителей;

повышение доступности диагностики путем расширения применения цифровых рентген-аппаратов в диагностике COVID-19 вместе с компьютерной томографией;

расширение мощности лабораторий для тестирования, своевременные поставки тестов;

организация заборов тестов мобильными бригадами при вызовах;

максимально безопасное для пациентов оказание медицинской помощи на дому;

внедрение дистанционных консультаций на амбулаторном уровне;

оснащение стационаров ИВЛ-аппаратами;

изменение порядка захоронения;

повышение эпиднастороженности граждан.

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