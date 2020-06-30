Хоронить умерших от COVID-19 разрешат на любых кладбищах

Также необходимо будет соблюдать санитарно-эпидемиологические и гигиенические нормы.

Фото : 24.kz

Изменен порядок захоронения умерших от COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz. Внесены изменения в действующий порядок. Захоронения разрешены на любых кладбищах со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических и гигиенических норм, - сообщил глава Минздрава на брифинге в СЦК.

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