В стране планируют создать мобильные бригады, которые будут обеспечивать выезд медработников к пациентам на дом, консультировать пациентов и назначать лечение.

Бригады скорой помощи будут делать тесты на COVID-19. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе Центральных коммуникаций рассказал министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

Для обеспечения охвата населения тестированием бригадами скорой помощи будут организованы забор тестов на вызовах. В каждом регионе планируется определить требования по охвату населения тестированием на COVID-19 в зависимости от эпидемиологической ситуации, - сообщил он.

Министр отметил, что количество вызовов скорой помощи в стране за последнее время выросло в 1,8 раз. А в Алматы и Нур-Султане в 2-2,5 раза, потому эта медицинская служба просто не справляется с нагрузкой.

В настоящий момент заключены договоры на поставку 807 автомашин скорой помощи отечественного производства, также отрабатывается опыт зарубежных стран по вводу корона-такси с привлечением сил автопарков, автотранспорта немедицинских организаций. Эти предложения отданы на рассмотрение МВК и, надеюсь, будут поддержаны, - сказал Цой.

Кроме того, в скором времени в стране будут организованы мобильные бригады врачей, которые будут лечить пациентов на дому.

В сложившихся условиях наиболее верным решением мы видим максимально безопасное для пациентов – оказание медицинской помощи на дому. Амбулаторно-поликлиническая помощь переводится в формат дистанционной работы. На уровне участков планируется создать порядка 3 тыс. мобильных бригад. Они будут обеспечивать выезд медработников к пациентам на дом, забор тестов на COVID-19, консультировать пациентов и назначать лечение, оформлять листы временной нетрудоспособности и также удаленно проводить мониторинг состояния пациентов, - заключил он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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