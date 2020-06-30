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Рассылку о закрытии городов с 30 июня опровергли

Текст почти полностью идентичен решению МВК о дополнительных ограничительных мерах, которые были введены в минувшие выходные дни 20 и 21 июня.

Фото : Pixabay30 июня 2020, 12:08

В мессенджерах распространяется рассылка о якобы усилении ограничительных мер и закрытии городов Нур-Султан, Алматы, Караганда, Шымкент, Павлодар и Экибастуз, передает zakon.kz.

В тексте говорится об усилении мер с 30 июня "на неопределенный срок". Причем в тексте ссылаются на решение межведомственной комиссии.

Стоит отметить, что текст почти полностью идентичен решению МВК о дополнительных ограничительных мерах, которые были введены в минувшие выходные дни 20 и 21 июня.

В рассылке изменены даты, а также третий пункт, в котором говорится о закрытии городов и усилении блок-постов.

Текст рассылки

В пресс-службе премьер-министра опровергли данные этой рассылки.

В социальных сетях распространяется сообщение о введении дополнительных ограничительных мер, утвержденных Межведомственной комиссией. Распространяемое в мессенджерах сообщение - фейк и не соответствует действительности. Просим доверять официальным источникам, - сообщили в пресс-службе.


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