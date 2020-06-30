Corona-такси может появиться в Казахстане
Это может случиться, если Межведомственная комиссия по борьбе с коронавирусом, одобрит предложение.
Фото : zakon.kz30 июня 2020, 12:51
Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, что в Казахстане может появиться такси для заболевших коронавирусом, передает zakon.kz.
Алексей Цой отметил, что количество вызовов скорой помощи в стране за последнее время выросло в 1,8 раз. А в Алматы и Нур-Султане в 2-2,5 раза. В итоге медицинская служба просто не справляется с нагрузкой.
В настоящий момент заключены договоры на поставку 807 автомашин скорой помощи отечественного производства. Также отрабатывается опыт зарубежных стран по вводу Corona-такси с привлечением сил автопарков, автотранспорта немедицинских организаций. Эти предложения отданы на рассмотрение МВК и, надеюсь, будут поддержаны, - сказал Цой.
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