В Минздраве снова изменили протокол лечения COVID-19

10-я версия протокола будет опубликована в ближайшее время на сайте Минздрава.

В министерстве здравоохранения в очередной раз изменили протокол диагностики и лечения COVID- 19. Таким образом, это уже 10-я редакция протокола, передает zakon.kz.

Вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова сообщила, что в 10-ю редакцию клинического протокола внесены существенные дополнения в лечении коронавирусной инфекции. Особое внимание акцентировано на применении антибактериальной терапии при COVID-19, только по показаниям при присоединении бактериальной инфекции.

Вирусное поражение легких при COVID-19 не является показанием для стартовой эмпирической антибактериальной терапии.

Разработчики протокола (это ведущие инфекционисты, пульмонологи и другие клинические специалисты РК) внесли предложения по применению противовирусных препаратов у пациентов со среднетяжелым течением COVID-19 на амбулаторном уровне до госпитализации в инфекционный стационар. Большинство членов Объединенной комиссии по качеству Минздрава Казахстана поддержали это предложение.

В протокол включили схемы лечения на амбулаторном этапе: Гидроксихлорохин и Лопинавир/ритонавир. Кроме того, теперь пациенты смогут получить на уровне стационара Фавипиравир, препарат широко используемый в лечении COVID- 19 в Японии и России.

При тяжелой пневмонии пациента терапия дополнена препаратом Дексаметазон. Принимая во внимание, что основное звено в патогенезе COVID- 19 - это развитие микро и макротромбозов, актуализированы схемы антикоагулянтной терапии, -- написала вице-министр.

Также было принято решение о переводе пациентов на дальнейшее амбулаторное лечение (ранняя выписка)по согласованию с ПМСП при отсутствие повышенной температуры тела более 3-х дней, регрессии респираторных симптомов, положительной динамике в легких на ренген/КТ и отсутствии прогрессирования маркеров воспаления и коагулопатии (лимфопения; тромбоцитопения; повышение: СРБ, Д-димера, прокальцитонина, фибриногена).

После выписки из стационара медицинское наблюдение пациентов, перенесших среднетяжелую и тяжелую формы заболевания продолжится в домашних условиях. Сроки наблюдения определяются индивидуально в зависимости от общего состояния пациента.

Людмила Бюрабекова добавила, что 10-я версия протокола будет опубликована в ближайшее время на сайте Минздрава.

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