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Цены на сигареты вырастут с 1 июля

Минимальная стоимость сигарет вырастет на 20 тенге.

Фото : zanmsk.ru30 июня 2020, 13:59

С 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы устанавливается минимальная розничная цена в размере 440 тенге, передает zakon.kz.

В настоящее время (в период с 1 января по 30 июня 2020 года) минимальная розничная цена на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы составляет 420 тенге, - отметили в ДГД по Мангистауской области.

Напомним, минимальные розничные цены на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы утверждены постановлением Правительства РК от 4 апреля 2007 "Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы".

С 1 января 2021 года минимальная розничная цена на сигареты и папиросы составит 460 тенге.


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