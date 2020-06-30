Медработник в Нур-Султане получил страховую выплату за положительный тест на коронавирус

Согласно данным Министерства здравоохранения, среди больных коронавирусной инфекцией на долю медицинских работников приходится 12% – это 1904 человека, среди которых 30% заразились во время работы.

Первая в Казахстане страховая выплата в размере 500 000 тенге была осуществлена страховой компанией "Евразия" врачу скорой медицинской помощи в городе Нур-Султан, заразившемуся коронавирусной инфекцией COVID-2019 – договор добровольного страхования был оформлен еще в конце февраля текущего года.

Согласно данным Министерства здравоохранения Республики Казахстан, среди больных коронавирусной инфекцией на долю медицинских работников приходится 12% – это 1904 человека, среди которых 30% заразились во время работы.

Напомним, АО "Страховая компания "Евразия" в начале февраля текущего года первым среди всех страховых компаний разработало для граждан Республики Казахстан специальную программу страхования, согласно которой каждый желающий мог застраховаться от надвигающейся волны заражений. Также дочерняя компания по страхованию жизни "Евразия" предложила гражданам программы, которые предусматривают выплаты крупных сумм наследникам в случае смерти застрахованного в результате заболевания COVID-19. Данные программы распространяются в том числе и на людей, работающих в медицинской сфере, которые находятся в группе повышенного риска.

На сегодня нами произведена первая в Казахстане выплата по страховому случаю одному из медицинских работников с положительным результатом на COVID-2019, проживающему в нашей столице - городе Нур-Султан. Сколько еще обратится к нам застрахованных – это вопрос второстепенный, главное, чтобы заражение коронавирусом протекало в легкой степени, без тяжелых последствий для здоровья, – выразил свое мнение исполнительный директор АО "СК "Евразия" Шакир Иминов.

На 30 июня 2020 года с начала пандемии коронавируса в мире заразились более 10 млн человек, свыше 500 тыс. умерли. В Казахстане, по сведениям министерства здравоохранения, зарегистрировано 21 819 случаев заражения, из них бессимптомных 17 642, выздоровевших 13 008 человек, умерли 188.

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