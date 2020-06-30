Еще три человека умерли от коронавируса в ЗКО

Возраст погибших от 39 до 72 лет.

Еще три человека умерли от COVID-19 в Западно-Казахстанской области. Это женщина 1938 г.р. и двое мужчин 1981 и 1963 г.р., сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, со ссылкой на данные областного управления здравоохранения, в первом случае от COVID-19 скончалась пациентка 1938 г. р. 8 июня этого года она поступила из провизорного госпиталя в тяжелом состоянии за счет основного заболевания. ПЦР тест от 8 июня 2020 года показал наличие коронавирусной инфекции.

В связи с ухудшением состояния пациентка была переведена в отделение реанимации и интенсивной терапии, подключена к аппарату ИВЛ. Однако общее состояние оставалось крайне тяжелым. 15 июня у пациентки с осложнением в виде двухсторонней пневмонии произошла остановка сердца, реанимационные мероприятия оказались безуспешными, – сообщили в пресс-службе областного акимата.

Во втором случае у жителя ЗКО 1981 г.р. 27 мая 2020 года повысилась признаки плохого самочувствия. 3 июня пациент вызвал 103, был доставлен в областную многопрофильную больницу, где был взят анализ на Covid-19. Результаты ПЦР теста на коронавирус оказались положительными и пациент был госпитализирован.

Состояние больного не улучшалось, прогрессировала дыхательная недостаточность, больной оставался кислородозависимым. 8 июня пациент был переведен в отделение интенсивной терапии, начата вентиляция легких. Несмотря на все предпринятые меры 15 июня 2020 года пациент с тяжелой степенью коронавирусной инфекции и двухсторонней полисегментарной пневмонией скончался, – рассказали в пресс-службе ведомства.

В третьем случае у жителя ЗКО 1963 г.р. по результатам ПЦР теста от 13 июня 2020 также было подтверждено наличие коронавирусной инфекции COVID-19.

Пациент был госпитализирован в областную многопрофильную больницу. ​Несмотря на все проведенные реанимационные мероприятия пациент с осложнением в виде двухсторонней пневмонии 14 июня скончался, – сообщили в пресс-службе акима региона.

На сегодняшний день в регионе зарегистрированы 10 смертельных случаев от COVID-19.

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