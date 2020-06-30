В Шымкенте открыли стационар в спорткомплексе

Он рассчитан на 450 мест.

В Шымкенте в здании спорткомплекса открыли дневной стационар для заболевших пневмонией и ОРВИ, передает zakon.kz.

Стационар рассчитан на 450 мест. 350 коек привезли из общежития Южно-Казахстанского педагогического университета, 100 доставили за счет спонсоров. Места будут полностью готовы к 1 июля.

Сюда уже привезли семь холодильников для того, чтобы хранить медикаменты.

По словам специалистов, в дневной стационар потребуется 50 врачей, 75 медицинских сестер, 20 санитарных сотрудников. Для координации работы в спортивном комплексе будет задействована городская поликлиника №5, - говорится в сообщении пресс-службы акима Шымкента.

Стационар работает с 8 утра до 20:00 часов вечера. Здесь будут принимать людей, которые заболели ОРВИ и пневмонией.

Отмечается, что в июне в городе число заболевших ОРВИ увеличилось в два раза, число людей с пневмонией в шесть раз.

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