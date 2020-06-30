На Земле наступила первая за 13 тысяч лет "оттепель"

Климатическое состояние планеты максимально близко к тому, каким оно было после последнего глобального оледенения.

Глобальное потепление прервало период "холодания" продолжительностью в 6,5 тысячи лет, передает zakon.kz со ссылкой на Scientific Data.

Согласно новой модели палеоклиматологов, Земля вошла в климатический период "оттепели". Он был характерен для планеты после окончания последнего оледенения.

Последствия похолодания продолжительностью последние 6,5 тысячи лет полностью ликвидировало глобальное потепление. К такому выводу ученые пришли после анализа более 1,3 тысячи наборов данных с 679 точек мира.

Ученые проанализировали информацию о древней пыльце и других отложениях на дне озер, соотношении изотопов в раковинах морских водорослей и десятки других климатических индикаторов.

Отмечается, что последний ледниковый период начался примерно 2,6 миллиона лет назад, а последняя подобная оттепель - около 13 тысяч лет назад. Максимальные температуры были зафиксированы во время так называемого голоценового "климатического оптимума", занимающего период от 9 до 5 тысяч лет назад.

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