Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Сотрудников УГД отправили в тюрьму за взятку

Они просили почти 6 млн тенге за признание банкротом организации.

Фото : Pixabay30 июня 2020, 21:34

Двух сотрудников УГД по Ауэзовскому району приговорили к семи годам лишения свободны за коррупционное преступление почти в 6 млн тенге, передает zakon.kz.

Антикоррупционной службой по городу Алматы проведено досудебное расследование в отношении руководителя отдела принудительного взимания УГД по Ауэзовскому району г.Алматы Маханова Т. и временного управляющего Давыденко Е. по факту злоупотребления доверием и хищения денежных средств путем обмана у директора ТОО в размере 5 770 000 тенге. В связи с образовавшейся задолженностью предприятия для положительного решения о признании банкротом руководитель отдела попросил оплатить вознаграждение, - говорится в сообщении антикоррупционной службы.

В ходе досудебного расследования установлено, что руководитель отдела в группе лиц по предварительному сговору с временным банкротным управляющим ТОО Давыденко Е.А. совершили коррупционное преступление в крупном размере.

29 июня приговором районного суда №2 Бостандыкского районного суда города Алматы Маханов Т. и Давыденко Е. приговорены к 7 годам лишения свободы.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты