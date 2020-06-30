Сотрудников УГД отправили в тюрьму за взятку
Они просили почти 6 млн тенге за признание банкротом организации.
Фото : Pixabay30 июня 2020, 21:34
Двух сотрудников УГД по Ауэзовскому району приговорили к семи годам лишения свободны за коррупционное преступление почти в 6 млн тенге, передает zakon.kz.
Антикоррупционной службой по городу Алматы проведено досудебное расследование в отношении руководителя отдела принудительного взимания УГД по Ауэзовскому району г.Алматы Маханова Т. и временного управляющего Давыденко Е. по факту злоупотребления доверием и хищения денежных средств путем обмана у директора ТОО в размере 5 770 000 тенге. В связи с образовавшейся задолженностью предприятия для положительного решения о признании банкротом руководитель отдела попросил оплатить вознаграждение, - говорится в сообщении антикоррупционной службы.
В ходе досудебного расследования установлено, что руководитель отдела в группе лиц по предварительному сговору с временным банкротным управляющим ТОО Давыденко Е.А. совершили коррупционное преступление в крупном размере.
29 июня приговором районного суда №2 Бостандыкского районного суда города Алматы Маханов Т. и Давыденко Е. приговорены к 7 годам лишения свободы.
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