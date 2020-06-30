Из-за кризиса 800 млн человек могут стать безработными
Во втором квартале 2020 года сократилось около 400 миллионов рабочих мест, хотя прогнозы предполагали потерю 305 миллионов.
Худший сценарий развития событий в сфере занятости предполагает, что во второй половине 2020 года работу могут потерять около 340 млн жителей планеты, передает zakon.kz со ссылкой на отчет Международной организации труда.
Последствия кризиса из-за пандемии в первой половине года значительно превысили прогнозы экспертов. Во втором квартале 2020 года сократилось около 400 млн рабочих мест на полный рабочий день (если брать 48-часовую рабочую неделю). Тогда как майские прогнозы предполагали потерю 305 млн рабочих мест.
Потери рабочего времени во втором квартале пришлись на: Америку (18,3%), Европу и Центральную Азию (13,9%), Азиатско-Тихоокеанский регион (13,5%), Арабские государства (13,2%) и Африку (12,1%).
По новым прогнозам, ситуация (вторая половина 2020 года) может развиваться по трем сценариям:
- Оптимистичный. Деятельность работников восстановиться быстро, значительно повышая совокупный спрос и создание рабочих мест. При таком сценарии возможна потеря 34 млн рабочих мест.
- Базовый. Постепенное оживление экономической активности в соответствии с существующими прогнозами, снятие ограничений для работы в офисах и восстановление потребления и инвестиций. Потеря 140 млн штатных рабочих мест.
- Пессимистичный. Вторая волна коронавируса, возвращение ограничений, которые значительно замедлят восстановление экономик. Потеря 340 млн рабочих мест.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!