Из-за кризиса 800 млн человек могут стать безработными

Во втором квартале 2020 года сократилось около 400 миллионов рабочих мест, хотя прогнозы предполагали потерю 305 миллионов.

Худший сценарий развития событий в сфере занятости предполагает, что во второй половине 2020 года работу могут потерять около 340 млн жителей планеты, передает zakon.kz со ссылкой на отчет Международной организации труда.

Последствия кризиса из-за пандемии в первой половине года значительно превысили прогнозы экспертов. Во втором квартале 2020 года сократилось около 400 млн рабочих мест на полный рабочий день (если брать 48-часовую рабочую неделю). Тогда как майские прогнозы предполагали потерю 305 млн рабочих мест.

Потери рабочего времени во втором квартале пришлись на: Америку (18,3%), Европу и Центральную Азию (13,9%), Азиатско-Тихоокеанский регион (13,5%), Арабские государства (13,2%) и Африку (12,1%).

По новым прогнозам, ситуация (вторая половина 2020 года) может развиваться по трем сценариям:

- Оптимистичный. Деятельность работников восстановиться быстро, значительно повышая совокупный спрос и создание рабочих мест. При таком сценарии возможна потеря 34 млн рабочих мест.

- Базовый. Постепенное оживление экономической активности в соответствии с существующими прогнозами, снятие ограничений для работы в офисах и восстановление потребления и инвестиций. Потеря 140 млн штатных рабочих мест.

- Пессимистичный. Вторая волна коронавируса, возвращение ограничений, которые значительно замедлят восстановление экономик. Потеря 340 млн рабочих мест.

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