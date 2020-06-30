Россия выпала из тройки главных экспортеров нефти и нефтепродуктов в США в апреле

Россия уступила третью строчку Саудовской Аравии, которая экспортировала в США 12,93 млн баррелей за апрель в целом.

Россия выпала из тройки главных стран по объему экспорта нефти и нефтепродуктов в США в апреле 2020 года. Поставки российского топлива составили 12,23 млн баррелей, следует из материалов Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

При этом основная доля поставок из РФ пришлась на нефтепродукты, экспорт нефти составил лишь 396 тыс. баррелей.

В целом в апреле Россия ежесуточно отправляла в США 408 тыс. баррелей нефти и нефтепродуктов, из них нефти - около 13,2 тыс. баррелей. По этому показателю РФ выбыла из десятки ведущих поставщиков в США. До этого Россия стабильно занимала 7-8 места.

По итогам апреля экспорт российской нефти и нефтепродуктов в США снизился на 28% в годовом выражении.

Россия уступила третью строчку Саудовской Аравии, которая экспортировала в США 431 тыс. баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки или 12,93 млн баррелей за апрель в целом.

Основным поставщиком стала Канада (4,088 млн баррелей в сутки), на втором месте - Мексика (631 тыс. баррелей в сутки).

США в апреле импортировали 165,6 млн баррелей нефти, что на 45,14 млн баррелей меньше, чем годом ранее.

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