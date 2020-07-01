США предрекли удвоение прироста новых случаев коронавируса
Cуточный прирост COVID-положительных тестов может вырасти до 100 тыс. в день.
Фото : Pixabay1 июля 2020, 00:54
Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил о риске возрастания числа прироста новых случаев коронавируса в стране в 2,5 раза, передает zakon.kz со ссылкой на CNBC.
Он отметил, что суточный прирост COVID-положительных тестов может вырасти до 100 тыс. в день.
У нас сейчас 40 с лишним тысяч новых случаев в день. Я не удивлюсь, если мы дойдем до 100 тысяч в день, если тенденция не изменится, - отметил Фаучи.
Главный инфекционист также выразил обеспокоенность в связи со статистикой распространения коронавирусной инфекции в США.
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