В Монголии ввели карантин из-за бубонной чумы

Карантин был введен 29 июня на неопределенный срок.

Карантинные меры были объявлены в двух сомонах аймака Ховд в западной Монголии после сообщения о бубонной чуме, сообщает zakon.kz со ссылкой на CentralAsia

Карантин был введен 29 июня в 10.00 на неопределенный срок.

27-летняя жительница сомона Цэцэг была доставлен в больницу в воскресенье после того, как съела мясо сурка. Молодая женщина находится в критическом состоянии. Она была в прямом контакте с более чем 60 людьми и косвенно с более чем 400, - сообщили в Национальном центре.

Бубонная чума - это бактериальное заболевание, которое передается блохами, живущими на диких грызунах, таких как сурки. По данным Всемирной организации здравоохранения, эта болезнь может убить взрослого менее чем за 24 часа, если вовремя не лечить.





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