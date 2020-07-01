Ушел из жизни актер Виктор Проскурин, родившийся в Казахстане

Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Скончался заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, сообщает zakon.kz.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила его супруга.

Дорогие мои, любимые! 30.06.2020 умер Витюша. Виктор Алексеевич Проскурин. Мой муж. Мой друг. Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть. Царствие небесное, мой дорогой... Пусть земля тебе будет пухом... Люблю тебя. Уважаю тебя. Я буду помнить тебя всегда! Спасибо тебе за все. Твоя Хонда, - написала Ирина Хонда.

Виктор Алексеевич Проскирин родился 8 февраля 1952 года в Атбасаре (Акмолинская область).

В Атбасаре где его беременная мать была в командировке с отцом (сопровождавшим железнодорожные вагоны и рефрижераторы), отец — этнический казах. В Актюбинске родители оформили документы на ребенка и привезли его в Москву, где в бараках московской окраины и прошло детство мальчика.

Стал широко известен массовому теле- и кинозрителю после исполнения ролей Гены Ляпишева в телефильме "Большая перемена" и капитана погранвойск КГБ СССР Блинова в кинофильме "Выйти замуж за капитана". Среди запомнившихся киноперсонажей Проскурина — Герман из "Пиковой дамы", Вожеватов из "Жестокого романса" (экранизация "Бесприданницы" А. Н. Островского), Новиков из "Военно-полевого романа", а также И. В. Сталин, которого актер сыграл в фильме по повести Б. Пильняка "Повесть непогашенной луны".

Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

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