"Распыляли вредное вещество": Минздрав опровергает рассылку
В социальных сетях и мессенджере WhatsApp распространяется информация о том, что около 2:00 часов ночи сегодня распыляли вредное вещество для детей.
Фото : Минздрав РК1 июля 2020, 11:44
Минздрав РК опроверг информацию о том, что ночью будут распылять сильнодействующее вещество, передает zakon.kz.
В настоящее время в социальных сетях и мессенджере WhatsApp распространяется информация о том, что около 2:00 часов ночи сегодня распыляли вредное вещество для детей. Министерство здравоохранения РК официально сообщает, что данная информация не соответствует действительности. Просим вас, уважаемые граждане, не поддаваться недостоверным информационным вбросам в социальных сетях и доверять только официальным источникам. Всю достоверную информацию вы можете получить на официальном сайте и на страницах социальных сетей Министерства здравоохранения РК, - сказано в сообщении.
Там напомнили, что за распространение заведомо ложной информации могут привлечь к уголовной ответственности в соответствии со ст. 274 УК РК "Распространение заведомо ложной информации".
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