Как казахстанские аптеки скрывают свои реальные доходы

Как показал проведенный анализ, только 60% или 2 137 аптек из 3 527 отразили свои реальные обороты.

О том, как аптеки скрывают свои доходы от налоговых органов, рассказали в Комитете государственных доходов (КГД) МФ РК, сообщает zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, сотрудники КГД провели анализ деятельности в фармдеятельности без выездных проверок. Ввиду того, что реализация медикаментов не облагается НДС, то оборот лекарственных средств не входит в систему прослеживаемости товаров, позволяющей проследить историю товара от производителя до конечного потребителя. Поэтому анализ построен на показателях онлайн- ККМ, по которым можно отслеживать, какую выручку получила аптека за определённый период.

Только за первые две недели лета казахстанские аптеки заработали свыше 10 миллиардов тенге. Всего по республике 3 527 предпринимателей, зарегистрировали 7 674 онлайн-ККМ, с указанием вида деятельности – аптека. Необходимо отметить, что внедрение онлайн-ККМ позволяет проводить мониторинг суммы оборотов, не дожидаясь налоговой отчетности. Также выявляются предприниматели, не применяющие ККМ при расчетах за произведенную реализацию, – сообщили в пресс-службе КГД.

К примеру, установлено, что 868 владельцев аптек вовсе не применяют онлайн-ККМ, при этом деятельность свою не приостанавливали. 239 аптек выбивают чеки в определенные дни, в некоторые дни онлайн-ККМ не используется, т.е. выручка по нулям. 99 аптек, дневная выручка которых составляет менее 5000 тенге. Есть аптеки, которые каждый день отражают одну и ту же выручку, например, ровно 700 или 1000 тенге. В итоге наиболее добросовестными и законопослушными оказались 60% или 2 137 аптек из 3 527, которые отразили реальные обороты.

В этой связи Комитет государственных доходов призывает граждан проявить гражданскую активность, требуя чеки при каждой покупке товаров, работ и услуг.

Начиная с 13 мая текущего года, Комитет запустил ежегодную акцию «Требуй чек — выиграй приз!». Где за отправленные чеки, участники акции имеют шанс моментально получить денежные средства на баланс мобильного телефона. А в случае невыдачи чека, участники акции направляют жалобу через мобильное приложение, в случае подтверждения жалобы, могут получить гарантированные денежные средства на баланс мобильного телефона. Вместе с тем, возникает вопрос целесообразности введения ЭСФ без НДС для лекарственных средств, что позволит отслеживать как оборот, так и ценообразование. Этот вопрос Комитетом государственных доходов будет проработан с заинтересованными государственными органами и бизнесом, – подытожили в пресс-службе КГД.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!