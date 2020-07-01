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Июль в Казахстане начинается с дождей

В отдельных регионах ожидаются сильные дожди.

Фото : sochi.com1 июля 2020, 12:10

На большей части Казахстана прогнозируют дожди и грозы, сообщает zakon.kz.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз погоды на 2-4 июля 2020 года

По информации метеорологов, Южно-Каспийский циклон охвативший большую часть территории Казахстана в течении периода будет смещаться на северо-восток.

Атмосферные фронты этого циклона принесут с собой дожди с грозами и порывистым ветром, в отдельных регионах ожидаются сильные дожди, не исключено выпадение града. Температурный фон немного понизится ночью до 8…18, днем до 18…28 тепла. Лишь западные и юго-западные регионы будут находиться в поле повышенного давления, здесь ожидается погода без осадков и повышение температуры, ночью до 13…22, днем до 30...38 тепла, - отметили синоптики.


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