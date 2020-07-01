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Продажу препаратов в одни руки ограничат в Казахстане

Такие меры, как считают в Минздраве, позволят не создавать залежи препаратов дома.

Фото : Pixabay1 июля 2020, 12:19

Продажа медицинских препаратов в одни руки будет ограничена, сообщила на брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова, передает корреспондент zakon.kz.

Заключили меморандумы между акиматами и ассоциациями розничной сети, чтобы ограничить отпуск препаратов в одни руки не более 2-3 упаковок, так как на курс лечения необходимо именно такое количество препаратов. Чтобы не создавать залежи препаратов дома, так как они имеют срок хранения. Соответственно, в таком большом объеме, которые были проданы за последние две недели, точно, думаю, будет никому не нужны, — сообщила Бюрабекова.

Она добавила, что в случае, если в одной семье будут болеть несколько человек, а за лекарствами пойдет один, то проблем с выдачей лекарств не будет.

Это как правило рецепт врача. Врач выписывает на пациента с указанием необходимого курса на лечение, — объяснила вице-министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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