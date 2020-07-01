Что изменилось в правилах отбора на обучение за рубежом

В частности, внедрена норма по заключению с победителями конкурса договора на обучение с обязательным условием непрерывной трудовой деятельности на территории РК сроком 3 года после завершения обучения.

Для обеспечения максимальной открытости и прозрачности проведения отбора претендентов для обучения за рубежом в рамках международных договоров по поручению министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова был внесен ряд изменений и дополнений в "Правила направления для обучения за рубежом, в том числе в рамках академической мобильности". Об этом сообщили в Центре международных программ, передает zakon.kz.

Cогласно внесенным поправкам, Правила предусматривают преимущество при отборе претендентов на обучение за рубежом, при равных баллах (в следующей последовательности):

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

- инвалиды с детства и дети-инвалиды;

- дети из многодетных семей;

- претенденты, имеющие приглашение от иностранных вузов, а также обучающиеся в иностранных вузах.

Как отметили в Центре, для минимизации рисков, связанных с участием человеческого фактора, прием документов автоматизирован и осуществляется через веб-портал "электронного правительства".

Для обеспечения принятия объективного решения теперь по новым Правилам отбор будет состоять из двух уровней: собеседование с членами Независимой экспертной комиссии и принятие решения Итоговой комиссией. Вопросы будут задаваться по утвержденному регламенту.

Кроме того, внедрена норма по заключению с победителями конкурса договора на обучение с обязательным условием непрерывной трудовой деятельности на территории РК сроком 3 года после завершения обучения.

С полным текстом Правил направления для обучения за рубежом, в том числе в рамках академической мобильности можно ознакомиться здесь.

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