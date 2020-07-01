Сестра "Разрушителя мифов" обвинила его в сексуальном насилии

Адам Сэвидж опровергает обвинения сестры.

Сестра Адама Сэвиджа, бывшего соведущего телепередачи "Разрушители мифов", обвинила его в сексуальном насилии в детстве. Об этом пишет Fox News, передает zakon.kz.

51-летняя женщина утверждает, что насилия происходили с 7 до 10 лет в 1970-х годах.

Адам Сэвидж неоднократно насиловал Миранду Паччиану и принуждал ее к оральному сексу, а также заставлял Миранду заниматься оральным сексом с ним, наряду с другими формами сексуального насилия, - говорится в тексте иска.

Тогда, по словам сестры, Адаму было 9 лет, и он маскировал насильственные действия под игру.

Мы воздаем должное Мисс Паччиане и всем жертвам сексуального насилия над детьми, которые не промолчали и вышли вперед, - сказала адвокат Миранды Антигона Кюрис.

Еще один адвокат Джордан Мерсин заявил, что насилие, совершенное в детстве, "нанесло непоправимый ущерб клиентке, с которым она будет жить до конца своей жизни".

В настоящее время Мирнада Паччиана социальный работник. Она рассказала, что не контактировала с братом в течение двух десятилетий.

В последний раз я разговаривала со своим братом Адамом более двух десятилетий назад. В то время он не признавал и не проявил никакого сострадания ко мне. Ни разу в последующие годы я не видела доказательств того, что мой брат действительно хочет понять, что сделал. Я надеюсь, что этот судебный процесс также продемонстрирует моим друзьям по несчастью, что мы не заслуживаем этого, - рассказала Паччиана.

Сам Адам Сэвидж опровергает обвинения сестры.

Я надеюсь, что моя сестра получит необходимую помощь, чтобы обрести покой. Этому нужно положить конец. В течение многих лет она безжалостно и лживо нападала на меня и других членов моей семьи, на всех, кто готов был слушать. Распространяя многочисленные неправдивые истории о нас в погоне за финансовой выгодой, она замучила всю нашу семью и отдалилась от всех нас. Я буду бороться с этим беспочвенным и оскорбительным обвинением и работать, чтобы положить этому конец раз и навсегда, - сказал Сэвидж.

Адам Сэвидж - популярный соведущий шоу "Разрушители легенд" на Discovery Channel. Он и его партнер Джейми Хайнеман проверяли достоверность городских легенд, слухов, трюков в кино и других гипотез.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!