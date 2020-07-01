В пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 

Вероятность шторма 90-95 %

2 июля в нескольких областях Казахстана ожидается штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Карагандинской области ожидается дождь, местами сильный. Местами гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный, восточный местами 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, днем временами 30 м/с и более. Вероятность штормового предупреждения 85-90%. В Караганде днем ожидается гроза, ветер северо-восточный, восточный, порывы 15 м/с. В Жезказгане ожидается гроза, ветер северо-восточный, восточный, днем порывы 18 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.

В Северо-Казахстанской области днем на большей части ожидается дождь, местами сильный. Сутки 2 июля местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северный днем местами 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается гроза, ветер северный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %

В Жамбылской области местами ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, утром и днем на юго-западе области 30 м/с и более. В Таразе временами ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с, утром и днем временами 23-28 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.

В Туркестанской области местами ожидаются гроза, ветер северо-западный местами 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Шымкенте днем ожидаются гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане днем 2 июля ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %

В Костанайской области местами ожидаются гроза, ночью и утром туман. Ветер северный днем местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%

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