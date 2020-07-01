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Казахстан открыл автосообщение с Китаем

Ограничения на передвижение действовали с 10 июня 2020 года.

Фото : avtoscan42.ru1 июля 2020, 18:23

Аскар Мамин подписал постановление Правительства РК от 1 июля 2020 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2020 года № 155 "О временном закрытии автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках Государственной границы Республики Казахстан", передает zakon.kz.

Документ опубликован на сайте правительства.

В частности, открываются автомобильные пункты пропуска «Кольжат», «Бахты» и «Майкапчагай» на границе с Китаем.

На этих пунктах с 10 июня 2020 года был ограничен пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров, за исключением лиц и транспортных средств, осуществляющих перевозку медицинских изделий и лекарственных средств, продовольственной продукции и товаров, перемещаемых в рамках инвестиционных контрактов, гуманитарной помощи, государственного заказа, а также порожних грузовых транспортных средств.

Министерству иностранных дел РК поручено в установленном порядке уведомить по дипломатическим каналам Китайскую Народную Республику.

Постановление вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.


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