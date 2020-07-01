В Польше выпущена марка с изображением Абая

Проект по выпуску марки был реализован АО "Почта Польска" по инициативе Посольства Казахстана в Варшаве в рамках празднования юбилея великого казахского поэта.

В центральном здании "Почта Польска" состоялась торжественная церемония гашения марки, посвященной 175-летию Абая Кунанбайулы, сообщает zakon.kz.

Проект по выпуску марки был реализован АО "Почта Польска" по инициативе Посольства Казахстана в Варшаве в рамках празднования юбилея великого казахского поэта.

В ходе вступительной речи Посол Казахстана в Польше Алим Кирабаев отметил актуальность философских идей и бессмертного литературного наследия великого писателя, в котором он призывает и вдохновляет современное поколение руководствоваться принципами честности и справедливости, а также служить своему народу и стремиться к просвещению.

Акцентируя плодотворное и долголетнее сотрудничество двух стран в сфере филателии Председатель АО "Почта Польска" Томаш Здзикота выразил надежду, что почтовая марка с образом великого казахского просветителя вызовет живой интерес среди филателистов и будет свидетельством взаимных совместных успешных проектов, - говорится в сообщении пресс-службы МИД РК.

В ходе торжества Директор департамента МИД РП Я.Хофмокл, обозначая важность и масштабность творческого наследия Абая, порекомендовал ознакомиться с его знаменитым литературным произведением "Қара сөздер", которые цитировал Папа Римский Иоанн Павел ІІ в ходе его визита в Казахстан в 2001 году.

В целом, данное мероприятие, проведенное в рамках празднования 175-летия Абая, представило хорошую возможность ознакомить польскую аудиторию с культурным наследием и духовным богатством народа Казахстана.

В мероприятии наряду с представителями Посольства Казахстана в Польше, приняли участие руководство АО "Почта Польска" и Министерства иностранных дел Польши.

В завершение встречи Посол передал польской стороне несколько экземпляров книг Абая "Қара сөздер" на польском языке.

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