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Нурлан Нигматулин успешно прошел курс лечения от коронавируса

Спикер Мажилиса сдал контрольный тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

Фото : Пресс-служба Мажилиса2 июля 2020, 09:10

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин успешно прошел курс лечения от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Согласно медицинскому протоколу Спикер Мажилиса сдал контрольный тест на коронавирус, который показал отрицательный результат, - сообщили в пресс-службе Мажилиса.

Редакция информационного портала zakon.kz желает Нурлану Зайруллаевичу крепкого здоровья и успехов.


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