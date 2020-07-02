Нурлан Нигматулин успешно прошел курс лечения от коронавируса
Спикер Мажилиса сдал контрольный тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.
Фото : Пресс-служба Мажилиса2 июля 2020, 09:10
Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин успешно прошел курс лечения от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
Согласно медицинскому протоколу Спикер Мажилиса сдал контрольный тест на коронавирус, который показал отрицательный результат, - сообщили в пресс-службе Мажилиса.
Редакция информационного портала zakon.kz желает Нурлану Зайруллаевичу крепкого здоровья и успехов.
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