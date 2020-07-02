За сутки в Казахстане выявили 1509 случаев коронавируса
Больше всего заболевших в Атырауской области - 287.
За прошедшие сутки (1 июля) в Казахстане выявлены 1509 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.
Из них 981 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 81 / 40
город Алматы - 195 / 110
город Шымкент - 43 / 18
Акмолинская область - 52 / 42
Актюбинская область - 63 / 40
Алматинская область - 111 / 95
Атырауская область - 287 / 210
Восточно-Казахстанская область - 111 / 52
Жамбылская область - 45 / 34
Западно-Казахстанская область - 112 / 72
Карагандинская область - 97 / 51
Костанайская область - 11 / 4
Кызылординская область - 105 / 82
Мангистауская область - 83 / 77
Павлодарская область - 59 / 20
Северо-Казахстанская область - 28 / 20
Туркестанская область - 26 / 14
Всего в стране выявлено 42574 заболевших.
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