За сутки в Казахстане выявили 1509 случаев коронавируса

Больше всего заболевших в Атырауской области - 287.

Фото : 24tv.ua

За прошедшие сутки (1 июля) в Казахстане выявлены 1509 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz. Из них 981 без клинических проявлений. В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан - 81 / 40

город Алматы - 195 / 110

город Шымкент - 43 / 18

Акмолинская область - 52 / 42

Актюбинская область - 63 / 40

Алматинская область - 111 / 95

Атырауская область - 287 / 210

Восточно-Казахстанская область - 111 / 52

Жамбылская область - 45 / 34

Западно-Казахстанская область - 112 / 72

Карагандинская область - 97 / 51

Костанайская область - 11 / 4

Кызылординская область - 105 / 82

Мангистауская область - 83 / 77

Павлодарская область - 59 / 20

Северо-Казахстанская область - 28 / 20

Туркестанская область - 26 / 14 Всего в стране выявлено 42574 заболевших.

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