Сапарбаев провел совещание по жалобам жамбылцев на медиков и дефицит лекарств

Жизнь и здоровье наших граждан – это то, что не имеет цены.

Жамбылцы все чаще стали жаловаться на плохую работу скорой помощи и медучреждений, на дефицит больничных коек и лекарств в аптеках, сообщает zakon.kz.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев на встрече с главврачами, представителями аптечных сетей и дистрибьюторами медпрепаратов спросил у них по какой причине сложилась такая ситуация и как они намерены решить накопившиеся проблемы?

По данным руководителя управления здравоохранения Марата Жуманкулова заполняемость коечного фонда в провизорных стационарах составляет около 50%.

Так как врачей мало, они физически не успевают принимать пациентов, - говорит Жуманкулов.

Бердибек Сапарбаев поручил увеличить количество врачей в приемном отделении.

Люди приходят в больницу и по несколько часов сидят в приемном отделении и ждут своей очереди. Вместо того чтобы больному создать все комфортные условия, в больницах делают еще хуже. Необходимо в срочном порядке исправить ситуацию, - сказал Бердибек Сапарбаев.

Жители жалуются, что даже после госпитализации не получают необходимого лечения, не хватает медицинских препаратов.

По словам руководителя представительства ТОО «СК-Фармация» Айжан Тортаевой в связи с увеличением больных пневмонией на днях досрочно были поставлены лекарственные средства на сумму 25,3 миллиона тенге. Она заявила, что по заявке медорганизаций лекарства и дальше будут поставляться. Марату Жуманкулову было поручено держать этот вопрос на контроле.

Врачи не только с больными, но и с их родными не могут наладить контакт. Родственники говорят, что не получают от медиков информацию о состоянии больных. Жалобы поступают на врачей областной многопрофильной детской больницы, которая сейчас оборудована под провизорный стационар.

Главврач больницы Азат Сатжанов заверил, что работа над ошибками проведена, с врачами состоялись разъяснительные беседы. В больнице на данный момент работает оперативный центр.

Главврачи должны выходить к людям, объяснять им сложившуюся ситуацию, а не прятаться в кабинетах. К тому же, при трудных обстоятельствах они обязаны безотлагательно принимать решительные меры ради защиты здоровья граждан, - сказал глава региона.

Еще одна злободневная проблема: на несколько часов затягивается время ожидания карет скорой помощи. По словам и.о. главврача областной станции скорой медицинской помощи Улпан Пыхыбаевой, нагрузка на диспетчерскую службу увеличилась в два раза.

Больные службу неотложки ждут по несколько часов. О какой неотлагательной медицинской помощи может идти речь? Необходимо увеличить количество бригад неотложки и систематизировать их работу, - дал поручение Бердибек Сапарбаев.

В станции скорой помощи работает call-центр по номеру 43-76-78 и консультационный центр 34-84-36.

Не дождавшись врачей, жители не могут даже заняться самолечением. Ощущается острый дефицит противовирусных и жаропонижающих лекарств в аптеках.

Представители аптечных сетей отмечают, что жители сами искусственно создают такой ажиотаж. Лекарства в основном покупают те, кто ничем не болеет. Сейчас они с дистрибьюторами обсуждают вопросы новых поставок.

Бердибек Сапарбаев отчитал управление здравоохранения и департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг за то, что все еще не проведена информационно-разъяснительная работа среди населения. Глава региона также напомнил представителям аптечных сетей, что нельзя повышать цены выше предельных цен.

Подводя итоги заседания, Бердибек Сапарбаев отметил, что в такое нелегкое время, когда идет борьба с пандемией коронавируса, такие упущения недопустимы.

Жизнь и здоровье наших граждан – это то, что не имеет цены. И мы должны все наши усилия и возможности направить на их защиту, - заключил глава региона.

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