Что не будет работать с 5 июля в Казахстане

Салоны красоты, парикмахерские, спортивные залы и т.д.

На 14 дней с 5 июля в Казахстане введены ограничительные меры, сообщает zakon.kz.

Госкомиссия приняла решение запретить деятельность: Салонов красоты, парикмахерских, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, продовольственных и непродовольственных крытых рынков, пляжей, аквапарков, объектов культуры, музеев, выставок, форумов, конференций и иных организованных массовых мероприятий, развлекательных центров, детских дошкольных учреждений (кроме дежурных групп), религиозных объектов и др. (развлекательных центров в ТРЦ, развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, боулинг центры), кинотеатров, детских оздоровительных лагерей, фудкортов, банкетных залов).

2 июля на заседании Государственной комиссии под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина, в соответствии с поручением Президента РК Касым-Жомарта Токаева, рассмотрены меры по стабилизации эпидемиологической ситуации в Казахстане.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!