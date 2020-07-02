Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Что не будет работать с 5 июля в Казахстане

Салоны красоты, парикмахерские, спортивные залы и т.д.

Фото : 24tv.ua2 июля 2020, 12:13

На 14 дней с 5 июля в Казахстане введены ограничительные меры, сообщает zakon.kz.

Госкомиссия приняла решение запретить деятельность:

Салонов красоты, парикмахерских, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, продовольственных и непродовольственных крытых рынков, пляжей, аквапарков, объектов культуры, музеев, выставок, форумов, конференций и иных организованных массовых мероприятий, развлекательных центров, детских дошкольных учреждений (кроме дежурных групп), религиозных объектов и др. (развлекательных центров в ТРЦ, развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, боулинг центры), кинотеатров, детских оздоровительных лагерей, фудкортов, банкетных залов).

2 июля на заседании Государственной комиссии под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина, в соответствии с поручением Президента РК Касым-Жомарта Токаева, рассмотрены меры по стабилизации эпидемиологической ситуации в Казахстане.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты