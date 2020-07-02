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Что будет работать в Казахстане во время усиленного карантина

О том, какие предприятия продолжат работать во время 14-дневного карантина, обсудили на заседании Госкомиссии.

Фото : doma.kuplu.kz2 июля 2020, 12:15

В Казахстане на 14 дней вводят жесткий карантин. Несмотря на это, продолжат работать ЦОНы, банки второго уровня, строительные и промышленные предприятия, открытые рынки и другие, передает zakon.kz.

На заседании Госкомиссии с участием премьер-министра Аскара Мамина было принято решение:

1. Сохранить дистанционную форму работы для не менее 80% сотрудников госорганов (организаций), офисов, национальных компаний и иных организаций.

3. Сохранить деятельность медицинских центров по записи.

4. Сохранить деятельность аптек, продовольственных магазинов, открытых рынков.

5. Сохранить деятельность следующих объектов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима: общественного питания на открытом воздухе; строительных, промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом; строительных работ на открытом воздухе; сельскохозяйственных работ, рыбного хозяйства и животноводства, сферы оказания услуг населению, среди которых автомойки, ремонт автомобилей и бытовой техники, ЦОНы, банки второго уровня (но с ограничением по времени).


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