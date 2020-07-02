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Как могут передвигаться граждане во время ужесточения карантина

Введен запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий.

Фото : 24.kz2 июля 2020, 12:22

Госкомиссия утвердила меры по стабилизации эпидемиологической ситуации в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Введен запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий.

Разрешены индивидуальные тренировки на открытом воздухе.

Ограничено перемещение населения по улицам, паркам, скверам – не более 3-х человек.

Ограничено перемещение лиц старше 65 лет.


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