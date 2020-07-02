Как могут передвигаться граждане во время ужесточения карантина

Введен запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий.

Фото : 24.kz

Госкомиссия утвердила меры по стабилизации эпидемиологической ситуации в Казахстане, сообщает zakon.kz. Введен запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий. Разрешены индивидуальные тренировки на открытом воздухе. Ограничено перемещение населения по улицам, паркам, скверам – не более 3-х человек. Ограничено перемещение лиц старше 65 лет.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке