Как могут передвигаться граждане во время ужесточения карантина
Введен запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий.
Фото : 24.kz2 июля 2020, 12:22
Госкомиссия утвердила меры по стабилизации эпидемиологической ситуации в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Введен запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий.
Разрешены индивидуальные тренировки на открытом воздухе.
Ограничено перемещение населения по улицам, паркам, скверам – не более 3-х человек.
Ограничено перемещение лиц старше 65 лет.
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