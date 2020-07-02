Елбасы – автор современной политической повестки регионального и международного сотрудничества

Назарбаев уже в своем новом статусе Первого Президента РК - Елбасы и Председателя Совета Безопасности в 2019 году выступил с идеей создать новую международную платформу – Глобальный альянс лидеров за безъядерный мир.

Закрытие Семипалатинского ядерного полигона и отказ от ядерного арсенала оружия стало визитной карточкой Казахстана при вхождении в мировое сообщество, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил руководитель Центра международных программ Фонда Нурсултана Назарбаева - Кайрат Абусеитов, выступая в качестве участника Международной конференции "Нурсултан Назарбаев – ответственное лидерство: преемственность и эволюция".

По словам эксперта, именно это волевое решение Первого Президента страны позволило Казахстану войти в ранг высокоуважаемых и пользующихся доверием стран мира. Благодаря стратегии Нурсултана Назарбаева, страна, не имевшая своей международной идентичности, стала экономическим, политическим, культурным и дипломатическим лидером в Евразии.

Стремление Н.А.Назарбаева продвигать национальные интересы страны на основе отказа от войны и приверженности принципу мирного разрешения споров стали предпосылками международных инициатив Елбасы, которые в последующем обеспечили не только узнаваемость страны и заложили фундамент доверия к Казахстану как к новому члену мирового сообщества, но также внесли и продолжают вносить значительный вклад в укрепление региональной и глобальной безопасности и стабильности.

Как отметил К.Абусеитов, Нурсултан Назарбаев уже в своем новом статусе Первого Президента РК - Елбасы и Председателя Совета Безопасности в 2019 году выступил с идеей создать новую международную платформу – Глобальный альянс лидеров за безъядерный мир.

Как политик и дипломат глобального масштаба с исключительным стратегическим видением будущего, Елбасы выступил с концепцией по построению новой геополитической конструкции "Большая Евразия", сфокусированной на восстановлении политического доверия и системного экономического диалога в регионе, - добавил эксперт.

Сегодня, 2 июля 2020 года в г.Нур-Султан в Национальной академической библиотеке Республики Казахстан проходит Международная конференция "Нурсултан Назарбаев. Ответственное лидерство: преемственность и эволюция".

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