Турция может прекратить авиасообщение с Казахстаном

Туристам настоятельно рекомендуют сдать анализы до вылета и соблюдать все санитарные нормы предосторожности в течении всего путешествия.

О специфических особенностях отдыха за границей и в частности в Турции, в период пандемии коронавируса, рассказали в Комитете индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, с 20 июня 2020 года Турецкая Республика начала прием туристов. В связи с этим отечественные туристские компании возобновили отправку туристов на курорты Турции. По состоянию на 29 июня 2020 года туристскими компаниями Казахстана в Турцию отправлено 429 туриста, из них вернулось с отдыха 99 человек.

По информации Министерства иностранных дел РК, 24 июня текущего года в г. Анталья были зарегистрированы первые факты выявления зараженных коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан Республики Казахстан. Сообщаем, что страховое покрытие по диагнозу Covid-19 включено в пакет "Обязательное страхование туриста" (ОСТ). Страхование оформляется в обязательном порядке на момент приобретения путевки и включена в турпакет, – отметили в пресс-службе ведомства.

Лечение на территории оказания туристических услуг будет проходить в соответствии со стандартами по лечению COVID-19, принятом в данном государстве. Изоляция пациента за рубежом будет проходить в соответствии с регламентом страны пребывания, в зависимости от результатов тестов и состояния застрахованного на момент диагностики туриста:

- специализированные медицинские учреждения;

- приотельные зоны;

- специализированные места размещения для диагностированных с положительным тестом COVID-19.

Также, по информации руководителя управления культуры и туризма г. Анталья, в случае, если среди граждан, прибывших из Казахстана, будут зарегистрированы случаи заражения короновирусной инфекцией "COVID-19", будет предложено прекратить авиарейсы между двумя странами.

Учитывая вышеизложенное, Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК, настоятельно рекомендует туристам сдать анализы до вылета и соблюдать все санитарные нормы предосторожности в течении всего путешествия, для исключения заражения COVID-19. Туристским компаниям необходимо активно проводить разъяснительную работу среди туристов по соблюдению санитарных норм безопасности. Желаем всем хорошего отдыха и крепкого здоровья!, – подытожили в пресс-службе ведомства.

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