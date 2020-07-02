Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Турция может прекратить авиасообщение с Казахстаном

Туристам настоятельно рекомендуют сдать анализы до вылета и соблюдать все санитарные нормы предосторожности в течении всего путешествия.

Фото : pronedra.ru2 июля 2020, 15:33

О специфических особенностях отдыха за границей и в частности в Турции, в период пандемии коронавируса, рассказали в Комитете индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, с 20 июня 2020 года Турецкая Республика начала прием туристов. В связи с этим отечественные туристские компании возобновили отправку туристов на курорты Турции. По состоянию на 29 июня 2020 года туристскими компаниями Казахстана в Турцию отправлено 429 туриста, из них вернулось с отдыха 99 человек.

По информации Министерства иностранных дел РК, 24 июня текущего года в г. Анталья были зарегистрированы первые факты выявления зараженных коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан Республики Казахстан. Сообщаем, что страховое покрытие по диагнозу Covid-19 включено в пакет "Обязательное страхование туриста" (ОСТ). Страхование оформляется в обязательном порядке на момент приобретения путевки и включена в турпакет, – отметили в пресс-службе ведомства.

Лечение на территории оказания туристических услуг будет проходить в соответствии со стандартами по лечению COVID-19, принятом в данном государстве. Изоляция пациента за рубежом будет проходить в соответствии с регламентом страны пребывания, в зависимости от результатов тестов и состояния застрахованного на момент диагностики туриста:

- специализированные медицинские учреждения;

- приотельные зоны;

- специализированные места размещения для диагностированных с положительным тестом COVID-19.

Также, по информации руководителя управления культуры и туризма г. Анталья, в случае, если среди граждан, прибывших из Казахстана, будут зарегистрированы случаи заражения короновирусной инфекцией "COVID-19", будет предложено прекратить авиарейсы между двумя странами.

Учитывая вышеизложенное, Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК, настоятельно рекомендует туристам сдать анализы до вылета и соблюдать все санитарные нормы предосторожности в течении всего путешествия, для исключения заражения COVID-19. Туристским компаниям необходимо активно проводить разъяснительную работу среди туристов по соблюдению санитарных норм безопасности. Желаем всем хорошего отдыха и крепкого здоровья!, – подытожили в пресс-службе ведомства.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты