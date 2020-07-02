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Еще 10 человек скончались от коронавируса в Казахстане

Также за последние сутки от пневмонии скончались 20 человек.

Фото : Акимат Алматы2 июля 2020, 15:48

За последние сутки в Казахстане от коронавируса скончались 10 человек, сказал министр здравоохранения Алексей Цой, передает zakon.kz.

За последние сутки скончались 10 пациентов от коронавирусной инфекции и 20 пациентов от пневмонии. Статистика публикуется полноценно. Сейчас мы перешли на объединенную статистику, когда симптомные, бессимптомные пациенты оказываются вместе. Это нужно для того, чтобы понимать, какая реальная картина у нас сейчас в стране. Каждый, независимо от симптомности пациент, является потенциально заразным. Поэтому наша задача, понимать действующие объемы, - сказал министр.

Он отметил, что Минздрав также мониторит количество пневмоний. За последние сутки в стране зарегистрировали 1247 случаев заболевания.

Мы их мониторим, обеспечиваем для них соответствующую терапию, - добавил глава министерства.

Таким образом, в стране от коронавируса скончались 198 человек.


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