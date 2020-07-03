"Банк Хоум Кредит" передал государству 130 тысяч медицинских масок

Банк надеется, что переданная гумпомощь будет направлена медицинским работникам и поможет в борьбе с коронавирусом.

Банк приобрел и осуществил поставку средств индивидуальной защиты из Китая в Казахстан. Прибывший груз, банкиры передали государству в виде гуманитарной помощи с намерением предоставить их медицинским работникам, сообщает zakon.kz со ссылкой на главу финорганизации Карела Горака.

Банк пояснил, что объем поставки составляет 130 тысяч защитных масок. Среди них как классические, так и респираторные маски. Банк надеется, что переданная гумпомощь будет направлена медицинским работникам и поможет в борьбе с коронавирусом.

"Хоум Кредит" работает в Казахстане более 15 лет. За это время мы стали верным финансовым помощником для многих казахстанских семей. Как часть международной финансовой группы мы чувствуем ответственность за поддержку и защиту населения во всех 10 странах присутствия группы. Я уверен, что совместными с правительством Казахстана усилиями нам удастся уменьшить распространение вируса и ускорить возвращение казахстанцев к привычной жизни, - заявил Председатель Правления "Банка Хоум Кредит" Карел Горак.

Отметим, что данная инициатива является глобальной. Группа "Хоум Кредит" безвозмездно приобретает, транспортирует и передает миллионы масок, респираторов и медицинское оборудование в странах присутствия, которым требуется помощь.





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