Эксперт оценил влияние двухнедельного карантина на экономику Казахстана

"Это более мягкий вариант карантина и влияние на экономку будет не сильным по сравнению с прошлым", - отметил он.

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Главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК, доктор экономических наук Вячеслав Додонов высказался о введении карантина в стране с 5 июля, передает zakon.kz. В этот раз не было тотального закрытия экономических субъектов. В этих ограничительных мерах сохраняются деятельность сельского хозяйства, промышленности в части производств, требующих непрерывного цикла работы. Также многие виды услуг продолжат свою работу, например, ремонт автомобилей, бытовой техники, будут открыты летники общественного питания, ЦОНы, банки второго уровня (но с ограничением по времени). Я думаю, что эти ограничения на экономику окажет меньшее влияние по сравнению с тем, что было марте - мае. Тем не менее, определенное влияние на экономику все же будет. В этот раз было принято решение мягкое, компромиссное. Если во время прошлого ограничения были закрыты кафе, ТРЦ, рынки, то сейчас они работают. Это не будет тотальным закрытием. К тому же, речи о закрытии городов и регионов также не было. Это более мягкий вариант карантина и влияние на экономку будет не сильным по сравнению с прошлым, - сказал эксперт.

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