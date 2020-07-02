В Казахстане 362 человека выздоровели от коронавируса
Всего в стране выздоровели 14 777 человек.
Фото : Pixabay2 июля 2020, 21:44
Еще 362 казахстанца выздоровели от коронавируса, передает zakon.kz.
Пациентов выписали в следующих регионах:
в городе Алматы - 40,
в городе Шымкент - 2,
в Алматинской области - 15,
в Восточно-Казахстанской области - 18,
в Атырауской области - 22,
в Акмолинкой области - 28,
в Актюбинской области - 45,
в Жамбылской области - 18,
в Мангистауской области - 3,
в Туркестанской области - 1,
в Западно-Казахстанской области - 37,
в Павлодарской области – 12,
в Карагандинской области – 60,
в Кызылординская область - 61.
Всего в стране выздоровели – 14 777 человек от COVID-19.
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