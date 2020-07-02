В Казахстане 362 человека выздоровели от коронавируса

Всего в стране выздоровели 14 777 человек.

Еще 362 казахстанца выздоровели от коронавируса, передает zakon.kz.

Пациентов выписали в следующих регионах:

в городе Алматы - 40,

в городе Шымкент - 2,

в Алматинской области - 15,

в Восточно-Казахстанской области - 18,

в Атырауской области - 22,

в Акмолинкой области - 28,

в Актюбинской области - 45,

в Жамбылской области - 18,

в Мангистауской области - 3,

в Туркестанской области - 1,

в Западно-Казахстанской области - 37,

в Павлодарской области – 12,

в Карагандинской области – 60,

в Кызылординская область - 61.

Всего в стране выздоровели – 14 777 человек от COVID-19.

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