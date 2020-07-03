Лукашенко заявил о зависти россиян и украинцев к белорусам

По его мнению, граждане соседних стран испытывают зависть из-за того, что белорусы живут в "безопасной, спокойной стране".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом он рассказал на торжественном собрании, посвященном Дню независимости, который ежегодно отмечается в стране 3 июля.

По его мнению, граждане соседних стран испытывают зависть из-за того, что белорусы живут в "безопасной, спокойной стране".

Я лучшие годы своей жизни, как и многие из вас, отдал строительству этой страны. Как могли, как мог, так и строили. Как оказалось, не хуже других. Главное, мы избежали войн, живем в безопасной, спокойной стране, где каждый, кто имеет малыша, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным, - подчеркнул глава государства.

Белорусский лидер добавил, что участвует в президентской компании не потому, что, "уцепившись, держится за это кресло посиневшими пальцами".

Я уже наработался, я уже наелся этой президентской доли, - отметил он.

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