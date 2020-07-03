Курбан айт не будет проводиться в мечетях, если карантин продлят - ДУМК

Предполагается, что в этом году Курбан айт выпадает на 31 июля.

Праздник жертвоприношения Курбан айт не будет проводится в мечетях, если карантинные меры решат продлить в Казахстане, сообщил на брифинге в СЦК заместитель председателя ДУМК, наиб муфтий Ершат Онгаров, передает корреспондент zakon.kz.

Если карантин продлится до праздника Курбан айт включительно, то Айт намаз не будет проводиться в мечетях, — заявил Онгаров.

Он напомнил, что такая мера была во время Ораза айт – праздника по завершении священного месяца Рамазан, но Курбан айт – праздник жертвоприношения, которое можно совершать удаленно.

Жертвоприношения можно совершать удаленно, посредством заказа. Мы постараемся создать для этого все возможности, рассмотрим вопрос с акиматами. По времени жертвоприношения. Предполагается, что Курбан айт выпадает на 31 июля. С утра до заката на протяжении трех дней можно совершать жертвоприношение. Но хочу подчеркнуть, что шариат обязывает совершать жертвоприношение не всех, а только тех, у кого есть возможность, — подчеркнул замглавы ДУМК.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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